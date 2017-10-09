Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны с Россией

НАТО не заинтересовано в новой холодной войне с Российской Федерацией. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Бухаресте, сообщает Associated Press.
Он отметил, что страны, являющиеся членами НАТО, озабочены тем, что Российская Федерация наращивает военный потенциал на восточной границе альянса.
"Мы обеспокоены отсутствием прозрачности со стороны России, когда речь идет о военных учениях. Россия - наш сосед. Мы не хотим изолировать Россию, мы не хотим новой холодной войны", - подчеркнул Столтенберг.
Кроме того, генеральный секретарь добавил, что НАТО усилило патрулирование Черного моря в качестве ответа на российскую агрессию в Украине.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Российская Федерация является одной из стран, которые представляют наибольшую опасность.