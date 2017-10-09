Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны с Россией

MIGnews.com.ua

НАТО не заинтересовано в новой холодной войне с Российской Федерацией. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Бухаресте, сообщает Associated Press .

Он отметил, что страны, являющиеся членами НАТО, озабочены тем, что Российская Федерация наращивает военный потенциал на восточной границе альянса.

"Мы обеспокоены отсутствием прозрачности со стороны России, когда речь идет о военных учениях. Россия - наш сосед. Мы не хотим изолировать Россию, мы не хотим новой холодной войны", - подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, генеральный секретарь добавил, что НАТО усилило патрулирование Черного моря в качестве ответа на российскую агрессию в Украине.