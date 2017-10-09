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ПАСЕ проведет срочные дебаты по украинскому закону об образовании
09.10.2017 12:09

ПАСЕ проведет срочные дебаты по украинскому закону об образовании

Парламентская ассамблея Совета Европы проведет срочные дебаты по языковой статье закона Украины "Об образовании", тем самым подтвердив запрос венгерских депутатов, пишет ЕвроПравда.

По полученным данным, решение о проведении дебатов приняли в понедельник, 9 октября.

Стоит отметить, что руководящий орган ПАСЕ должен был избрать для дебатов одну из трех тем - массовые нарушения прав человека в Мьянме, кризис в Каталонии или украинский языковой вопрос. Выбор стоял между двумя последними темами, однако было принято решение отказаться от обсуждения каталонского кризиса, чтобы не накалять конфликт.

Также отмечается, что решение по украинскому вопросу также приняли не сразу. Половина голосовавших заявляла о необходимости дождаться заключения Венецианской комиссии, однако со второго раза решение утвердили с минимальным преимуществом.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что закон о тотальной украинизации образования является ударом в спину.

Теги материала: ПАСЕ, Украина, закон, образование, обсуждение
Новости СМИ2
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