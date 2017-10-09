Гройсман пообещал разработать закон об уголовной ответственности за давление на бизнес

MIGnews.com.ua

Законопроект об усилении ответственности за давление на бизнес будет наработан рабочей группой, которую создадут в ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания круглого стола "Культура добропорядочности - как движущая сила устойчивого развития", передает Укринформ .

"Я инициирую сегодня, сейчас совместно с вами, создание рабочей группы, которая очень быстро, за две-три недели, внесла бы в парламент законопроект, предусматривающий даже до уголовной ответственности представителей правоохранительных органов и контролирующих структур за избыточное давление на бизнес", - сказал он.

Премьер-министр отметил, что у правительства есть политическая воля сформировать подобный законопроект, однако лучше, если в его разработке будут задействованы юристы, представляющие бизнес.

"Я бы очень хотел, чтобы те, кто на самом деле очень мешает работать бизнесу, несли за это ответственность, в том числе и уголовную. Мы должны раз и навсегда поставить точку в процессе давления со стороны правоохранительных структур", - подчеркнул он.

Также Гройсман напомнил, что запрет проводить "маски-шоу" уже есть, так как нельзя использовать боевые подразделения для давления на бизнес.