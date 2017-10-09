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Гройсман пообещал разработать закон об уголовной ответственности за давление на бизнес
09.10.2017 12:01

Гройсман пообещал разработать закон об уголовной ответственности за давление на бизнес

Законопроект об усилении ответственности за давление на бизнес будет наработан рабочей группой, которую создадут в ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания круглого стола "Культура добропорядочности - как движущая сила устойчивого развития", передает Укринформ.

"Я инициирую сегодня, сейчас совместно с вами, создание рабочей группы, которая очень быстро, за две-три недели, внесла бы в парламент законопроект, предусматривающий даже до уголовной ответственности представителей правоохранительных органов и контролирующих структур за избыточное давление на бизнес", - сказал он.

Премьер-министр отметил, что у правительства есть политическая воля сформировать подобный законопроект, однако лучше, если в его разработке будут задействованы юристы, представляющие бизнес.

"Я бы очень хотел, чтобы те, кто на самом деле очень мешает работать бизнесу, несли за это ответственность, в том числе и уголовную. Мы должны раз и навсегда поставить точку в процессе давления со стороны правоохранительных структур", - подчеркнул он.

Также Гройсман напомнил, что запрет проводить "маски-шоу" уже есть, так как нельзя использовать боевые подразделения для давления на бизнес.

Как сообщил MIGnews.com.ua, Кабинет министров Украины будет наказывать тех работодателей, которые откажутся поднимать людям минимальную заработную плату.

Теги материала: Владимир Гройсман, бизнес, давление, правоохранители, уголовная ответственность
Новости СМИ2
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