В Стокгольме рассматривают спор "Нафтогаза" и "Газпрома"

MIGnews.com.ua

Стокгольмский арбитраж приступит в понедельник, 9 октября, к рассмотрению спора НАК "Нафтогаз Украины" и российского "Газпрома". Об этом сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Через час начинаются слушания в Стокгольмском арбитраже. Поскольку "Нафтогаз" и "Газпром" не смогли договориться по имплементации отдельного решения (Separate Award), принятого арбитражным судом в июне этого года, теперь суд должен рассмотреть позиции сторон и принять соответствующие решения", - заявил Витренко.

При этом он подчеркнул, что ранее суд отказал "Газпрому" в удовлетворении исковых требований по оплате "Нафтогазом" сумм, начисленных в соответствии с положением контракта "бери или плати". Также суд признал право НАК на пересмотр контрактной цены и приведение ее к европейскому уровню.