Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
В Стокгольме рассматривают спор "Нафтогаза" и "Газпрома"
09.10.2017 11:46

В Стокгольме рассматривают спор "Нафтогаза" и "Газпрома"

Стокгольмский арбитраж приступит в понедельник, 9 октября, к рассмотрению спора НАК "Нафтогаз Украины" и российского "Газпрома". Об этом сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Через час начинаются слушания в Стокгольмском арбитраже. Поскольку "Нафтогаз" и "Газпром" не смогли договориться по имплементации отдельного решения (Separate Award), принятого арбитражным судом в июне этого года, теперь суд должен рассмотреть позиции сторон и принять соответствующие решения", - заявил Витренко.

При этом он подчеркнул, что ранее суд отказал "Газпрому" в удовлетворении исковых требований по оплате "Нафтогазом" сумм, начисленных в соответствии с положением контракта "бери или плати". Также суд признал право НАК на пересмотр контрактной цены и приведение ее к европейскому уровню.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Верховный суд Украины отказался рассматривать дело "Газпрома" по взысканию 172 миллиардов гривен штрафа и пени.

Теги материала: Стокгольм, суд, Нафтогаз, Газпром, спор
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Порошенко рассказал, когда заработает обновленный Верховный суд
Важное
Порошенко рассказал, когда заработает обновленный Верховный суд
Суд Москвы арестовал Навального из-за призывов к участию в акциях
Важное
Суд Москвы арестовал Навального из-за призывов к участию в акциях
Суд открыл дело против полиции Каталонии за бездействие во время референдума
Важное
Суд открыл дело против полиции Каталонии за бездействие во время референдума
Порошенко подали список кандидатов в Верховный суд Украины
Важное
Порошенко подали список кандидатов в Верховный суд Украины
Тимошенко выиграла у банкира две бутылки вина, пробежав 12 километров
Важное
Эксклюзив  Тимошенко выиграла у банкира две бутылки вина, пробежав 12 километров  Видеорепортаж
В Одессе суд отпустил на поруки воспитательницу детского лагеря "Виктория"
Важное
В Одессе суд отпустил на поруки воспитательницу детского лагеря "Виктория"

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций
Эксклюзив  Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций  Видеорепортаж
08.10.2017
Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
Эксклюзив  Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
08.10.2017
Политолог: Запрет на поездки украинских политиков в РФ нарушает права человека
Эксклюзив  Политолог: Запрет на поездки украинских политиков в РФ нарушает права человека
08.10.2017
Стало известно имя победительницы конкурса Miss Wheelchair World
Эксклюзив  Стало известно имя победительницы конкурса Miss Wheelchair World  Фоторепортаж
08.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика