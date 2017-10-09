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Скандальный Театр на Подоле официально открыли
09.10.2017 11:35

Скандальный Театр на Подоле официально открыли  Видеорепортаж

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжественной церемонии открытия Театра на Подоле, пишет Корреспондент.

"Поздравляю всех киевлян, все театральное братство Украины, поклонников театрального искусства со знаменательным событием - открытием нового здания Театра на Подоле", - заявил президент во время выступления.

При этом он подчеркнул, что в Украине за годы независимости не строили театры за частные деньги.

Стоит отметить, что в реконструкцию здания 174 миллиона гривен инвестировала корпорация "Roshen".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, работники убрали строительный забор, который размещался вокруг самого обсуждаемого в Театра на Подоле в Киеве.

Петицию с требованием демонтировать новый фасад Театра на Подоле подписали 10 029 человек.

Теги материала: Петр Порошенко, Подол, театр, открытие
Новости СМИ2
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