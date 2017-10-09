Премьер Испании: Отделение Каталонии "абсолютно невозможно"

Отделения Каталонии от Испании является "абсолютно невозможным". Такое заявление сделал премьер-министр Испании Мариано Рахой, сообщает Die Welt.
"Абсолютно нет. Испания не будет разделена, и национальное единство будет сохранено. Мы сделаем все возможное в рамках закона, чтобы обеспечить это", - сказал он, отвечая на вопрос о риске разделения Испании.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшее время планирует провозгласить независимость Каталонии в том случае, если власти Испании не примут предложения о посредничестве.
Также напомним, что представители муниципальной полиции Барселоны сообщили, что на митинге в центре города собрались приблизительно 350 тысяч человек в поддержку единства Испании.