Премьер Испании: Отделение Каталонии "абсолютно невозможно"

MIGnews.com.ua

Отделения Каталонии от Испании является "абсолютно невозможным". Такое заявление сделал премьер-министр Испании Мариано Рахой, сообщает Die Welt .

"Абсолютно нет. Испания не будет разделена, и национальное единство будет сохранено. Мы сделаем все возможное в рамках закона, чтобы обеспечить это", - сказал он, отвечая на вопрос о риске разделения Испании.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшее время планирует провозгласить независимость Каталонии в том случае, если власти Испании не примут предложения о посредничестве.