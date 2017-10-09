Трамп: Проблему КНДР нужно было решать еще 25 лет назад

MIGnews.com.ua

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама должен был решить проблему Северной Кореи. Такое заявление сделал нынешний глава американского государства Дональд Трамп, пишет CNN .

По словам президента США, напряженность между Вашингтоном и Пхеньяном является проблемой, с которой он не должен был иметь дела. Заниматься этим, по словам Трампа, должен был Барак Обама еще много лет тому назад.

"Эта (проблема, - ред.) должна была быть решена 25 лет назад… Эта (проблема, - ред.) должна была быть решена десять лет назад. Она должна была быть решена при администрации Обамы. Правда в том, что мне передали беспорядок. И не только в этом, мне передали беспорядок на Ближнем Востоке. Сплошной бардак", - заявил Трамп.

Кроме того американский президент заявил, что при нем США никогда бы не вошли в Ирак.

"Это была большая ошибка. Это была поистине одна из самых больших ошибок в истории нашей страны, - отметил Трамп. - Потому что это как бросить камень в осиное гнездо... Именно так сформировалось ИГИЛ".