Порошенко назвал условие для реализация закона об особом статусе Донбасса

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что реализация закона об особом статусе Донбасса полностью зависит от выполнения российской стороной ряда требований. Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

"Возможность выполнения закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах жестко обусловлена рядом требований к России как агрессору и оккупанту и ее марионеточным режимам. Прежде всего - требованием о выводе российских войск, незаконных вооруженных формирований, выводе военной техники с территории Украины, и нормой о соответствии политических процессов стандартам ОБСЕ", - отметил Порошенко.

При этом он подчеркнул, что украинская сторона благодаря соблюдению Минских соглашений имеет возможность постоянно продлевать санкции против России, которая постоянно нарушает эти договоренности.

По мнению президента, санкции в значительной степени сдерживают агрессора.