Слободян: Пока неизвестно, где находятся задержанные в РФ украинские пограничники

MIGnews.com.ua

Представители пограничных служб Украины и России встретятся, чтобы решить вопрос задержанных в Брянске украинских пограничников. Об этом рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире одного из украинских телеканалов.

"Встреча будет проведена на том участке, где это произошло. Там будут представители ГПСУ и представители погранслужбы ФСБ России. Будем обсуждать, каким образом наши пограничники попали в руки российских пограничников. Нам интересна позиция России относительно того, каким они видят будущее этой ситуации и как они будут ее решать", - сообщил Слободян.

При этом он подчеркнул, что до сих пор неизвестно, где находятся задержанные украинские пограничники.