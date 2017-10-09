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Слободян: Пока неизвестно, где находятся задержанные в РФ украинские пограничники
09.10.2017 10:13

Слободян: Пока неизвестно, где находятся задержанные в РФ украинские пограничники

Представители пограничных служб Украины и России встретятся, чтобы решить вопрос задержанных в Брянске украинских пограничников. Об этом рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире одного из украинских телеканалов.

"Встреча будет проведена на том участке, где это произошло. Там будут представители ГПСУ и представители погранслужбы ФСБ России. Будем обсуждать, каким образом наши пограничники попали в руки российских пограничников. Нам интересна позиция России относительно того, каким они видят будущее этой ситуации и как они будут ее решать", - сообщил Слободян.

При этом он подчеркнул, что до сих пор неизвестно, где находятся задержанные украинские пограничники.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Российская Федерация подтвердила, что на территории границы с Сумской областью задержала двух сотрудников Пограничной службы Украины.

Теги материала: Госпогранслужба, пограничники, задержание, Россия
Новости СМИ2
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