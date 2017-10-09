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Лидер Каталонии сообщил, когда намерен провозгласить независимость от Испании
09.10.2017 10:00

Лидер Каталонии сообщил, когда намерен провозгласить независимость от Испании

Президент правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшее время планирует провозгласить независимость Каталонии в том случае, если власти Испании не примут предложения о посредничестве. Об этом сообщает DW.

"Мы открыли двери, мы сказали "да" всем представленным нам возможностям о посредничестве. Дни идут, и если испанское государство не будет реагировать в позитивном ключе, мы сделаем то, ради чего все и происходило", - сказал он.

Отмечается, что парламент Каталонии во вторник, 10 октября, может объявить о независимости от Испании.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, представители муниципальной полиции Барселоны сообщили, что на митинге в центре города собрались приблизительно 350 тысяч человек в поддержку единства Испании.

Теги материала: Испания, Каталония, независимость, провозглашение
Новости СМИ2
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