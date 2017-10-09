Сенатор США: Действия Трампа могут привести к третьей мировой войне

MIGnews.com.ua

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может поставить страну "на путь к третьей мировой войне", угрожая другим государствам. Об этом заявил сенатор-республиканец, руководитель комитета по международным делам Боб Коркер, сообщает The New York Times .

Коркер уверен, что президент Соединенных Штатов Америки относиться к своему посту как к реалити-шоу.

"Он беспокоит меня. Он беспокоил бы каждого, кому небезразлична наша нация", - сказал сенатор.

Также глава комитета по международным делам обвинил Трампа в том, что он много раз вредил дипломатическим усилиям США, публикуя записи в социальной сети Twitter.

"Я знаю, что в нескольких случаях он своими твитами навредил нам в том, что касается проходивших переговоров", - указал Коркер, однако не привел конкретных примеров.