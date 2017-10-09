Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Сенатор США: Действия Трампа могут привести к третьей мировой войне
09.10.2017 09:47

Сенатор США: Действия Трампа могут привести к третьей мировой войне

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может поставить страну "на путь к третьей мировой войне", угрожая другим государствам. Об этом заявил сенатор-республиканец, руководитель комитета по международным делам Боб Коркер, сообщает The New York Times.

Коркер уверен, что президент Соединенных Штатов Америки относиться к своему посту как к реалити-шоу.

"Он беспокоит меня. Он беспокоил бы каждого, кому небезразлична наша нация", - сказал сенатор.

Также глава комитета по международным делам обвинил Трампа в том, что он много раз вредил дипломатическим усилиям США, публикуя записи в социальной сети Twitter.

"Я знаю, что в нескольких случаях он своими твитами навредил нам в том, что касается проходивших переговоров", - указал Коркер, однако не привел конкретных примеров.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп является самым опасным лидером в мире и самым ненавистным американским президентом в истории.

Теги материала: США, президент, сенатор, Дональд Трамп, война, угроза
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [60] всего оценили 6
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны с Россией
Важное
Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны с Россией
Трамп: Проблему КНДР нужно было решать еще 25 лет назад
Важное
Трамп: Проблему КНДР нужно было решать еще 25 лет назад
США и Турция прекратили выдачу неиммиграционных виз друг другу
Важное
США и Турция прекратили выдачу неиммиграционных виз друг другу
Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций
Важное
Эксклюзив  Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций  Видеорепортаж
Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
Важное
Эксклюзив  Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
Посол США призвал Россию восстановить контроль Украины над границей
Важное
Посол США призвал Россию восстановить контроль Украины над границей

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций
Эксклюзив  Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций  Видеорепортаж
08.10.2017
Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
Эксклюзив  Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
08.10.2017
Политолог: Запрет на поездки украинских политиков в РФ нарушает права человека
Эксклюзив  Политолог: Запрет на поездки украинских политиков в РФ нарушает права человека
08.10.2017
Стало известно имя победительницы конкурса Miss Wheelchair World
Эксклюзив  Стало известно имя победительницы конкурса Miss Wheelchair World  Фоторепортаж
08.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика