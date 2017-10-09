Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
США и Турция прекратили выдачу неиммиграционных виз друг другу
09.10.2017 09:33

США и Турция прекратили выдачу неиммиграционных виз друг другу

Посольство Соединенных Штатов Америки в Турции заявило о прекращении всех услуг, которые связаны с выдачей неиммиграционных виз в стране. Об этом сообщает Радио Свобода.

Такое решение было принято после того, как турецкие власти арестовали местного работника американского консульства в Стамбуле.

Представители посольства в Анкаре отметили, что действия правительства Турции заставили его "переоценить преданность правительства Турции обеспечению безопасности миссий США и их работников".

В свою очередь, спустя несколько часов после этого сообщения посольство Турции в Соединенных Штатах Америки заявило о том, что также прекращает выдачи неиммиграционных виз американским гражданам. Об этом сообщается на странице турецкого посольства в Twitter.

Выдачу турецких виз американским гражданам прекратили во всех дипломатических представительствах в США.

"Последние события заставили правительство Турции пересмотреть вопрос об обязательствах правительства США в отношении безопасности дипмиссий Турции и их персонала. Чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех турецких дипмиссиях в США", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Турция больше не нуждается в членстве в Европейском союзе, но Анкара не собирается в одностороннем порядке выходить из соответствующих переговоров.

Теги материала: США, Турция, виза, прекращение, посольство
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [26] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Трамп: Проблему КНДР нужно было решать еще 25 лет назад
Важное
Трамп: Проблему КНДР нужно было решать еще 25 лет назад
Сенатор США: Действия Трампа могут привести к третьей мировой войне
Важное
Сенатор США: Действия Трампа могут привести к третьей мировой войне
Посол США призвал Россию восстановить контроль Украины над границей
Важное
Посол США призвал Россию восстановить контроль Украины над границей
США отменили санкции против Судана, действовавшие 20 лет
Важное
США отменили санкции против Судана, действовавшие 20 лет
Белый дом: Только Трамп "удерживает мир от хаоса"
Важное
Белый дом: Только Трамп "удерживает мир от хаоса"
Украинским чиновникам и политикам могут запретить ездить в Россию
Важное
Украинским чиновникам и политикам могут запретить ездить в Россию

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций
Эксклюзив  Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций  Видеорепортаж
08.10.2017
Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
Эксклюзив  Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
08.10.2017
Политолог: Запрет на поездки украинских политиков в РФ нарушает права человека
Эксклюзив  Политолог: Запрет на поездки украинских политиков в РФ нарушает права человека
08.10.2017
Стало известно имя победительницы конкурса Miss Wheelchair World
Эксклюзив  Стало известно имя победительницы конкурса Miss Wheelchair World  Фоторепортаж
08.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика