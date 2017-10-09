США и Турция прекратили выдачу неиммиграционных виз друг другу

MIGnews.com.ua

Посольство Соединенных Штатов Америки в Турции заявило о прекращении всех услуг, которые связаны с выдачей неиммиграционных виз в стране. Об этом сообщает Радио Свобода .

Такое решение было принято после того, как турецкие власти арестовали местного работника американского консульства в Стамбуле.

Представители посольства в Анкаре отметили, что действия правительства Турции заставили его "переоценить преданность правительства Турции обеспечению безопасности миссий США и их работников".

В свою очередь, спустя несколько часов после этого сообщения посольство Турции в Соединенных Штатах Америки заявило о том, что также прекращает выдачи неиммиграционных виз американским гражданам. Об этом сообщается на странице турецкого посольства в Twitter.

Выдачу турецких виз американским гражданам прекратили во всех дипломатических представительствах в США.

"Последние события заставили правительство Турции пересмотреть вопрос об обязательствах правительства США в отношении безопасности дипмиссий Турции и их персонала. Чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех турецких дипмиссиях в США", - говорится в сообщении.