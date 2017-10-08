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Логвинский: Аграмунт начал реализовать план России по снятию санкций
08.10.2017 21:56

Эксклюзив  Логвинский: Аграмунт начал реализовать план России по снятию санкций  Видеорепортаж

Руководитель Парламентской ассамблеи совета Европы Педро Аграмунт приступил к реализации плана Российской Федерации по снятию санкций. Об этом заявил вице-президент ПАСЕ, народный депутат Украины Георгий Логвинский в эфире телеканала NewsOne.

"Господин Аграмунт неоднократно лично утверждал, что его свержение с поста - это дело рук украинской делегации, но вопрос не стоит в господине Аграмунте. Вопрос стоит в том, что Аграмунт начал реализовать план России по снятию санкций и поддержке страны-агрессора. Именно поэтому мы показали, что Россия - это токсично, и довели до самых нереальных, с первого взгляда, возможностей - все-таки снятия его с должности", - сказал он.

Помимо этого, народный депутат добавил, что два новых кандидата на пост главы Парламентской ассамблеи совета Европы являются "достаточно хорошими".

Как сообщал MIGnews.com.ua, Парламентская ассамблея Совета Европы определилась с тем, кто заменит подавшего в отставку президента Педро Аграмунта во время открытия сессии.

Теги материала: ПАСЕ, Логвинский, президент, отставка, видео
Новости СМИ2
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