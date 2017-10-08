Сестра Ким Чен Ына заняла высокую должность в Северной Корее

MIGnews.com.ua

Лидер Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын повысил свою младшую сестру Ким Е Чжон и назначил ее на новую политическую должность, чем приблизил к верхушке власти. Об этом сообщает AFP .

Теперь сестра северокорейского лидера в возрасте 28 лет занимает пост заместителя Политбюро Трудовой партии Кореи. Отмечается, что ее повышение произошло во время съезда партии в субботу, 7 октября, в Пхеньяне.

Известно, что ранее Ким Е Чжон занималась информационной деятельностью в Трудовой партии Кореи.

Кроме того, в последнее время она часто сопровождала Ким Чен Ына в "полевых поездках" и других мероприятиях. Также она была задействована в агитационных действиях партии.