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Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
08.10.2017 19:54

Эксклюзив  Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента

Лидер партии "Справедливость" Валентин Наливайченко и его команда требуют снять неприкосновенность с народных депутатов и президента Украины. Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии телеканалу NeswOne.

"В этой стране должен появиться и начать работать меч справедливости, и требования людей не могут игнорироваться так, как они игнорировались до этого времени", - сказал лидер партии.

Помимо этого, Наливайченко указал, что в Сумах, несмотря на границу с Российской Федерации, до сих пор не работают  оборонные предприятия.

"Даже здесь, где мы имеет 700 километров границы с РФ, до этого времени не работают оборонные предприятия, до этого времени не отремонтированы дороги, до этого времени не наведен порядок ни в землепользовании, ни в пользовании недрами, ни в вопросе вырубки леса - это беспокоит людей" - подчеркнул он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, бюджет Украины теряет большую часть средств из-за "бизнеса у власти", поэтому последний необходимо остановить.

Теги материала: Валентин Наливайченко, неприкосновенность, депутат, президент
Новости СМИ2
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