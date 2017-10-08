Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента

Лидер партии "Справедливость" Валентин Наливайченко и его команда требуют снять неприкосновенность с народных депутатов и президента Украины. Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии телеканалу NeswOne.
"В этой стране должен появиться и начать работать меч справедливости, и требования людей не могут игнорироваться так, как они игнорировались до этого времени", - сказал лидер партии.
Помимо этого, Наливайченко указал, что в Сумах, несмотря на границу с Российской Федерации, до сих пор не работают оборонные предприятия.
"Даже здесь, где мы имеет 700 километров границы с РФ, до этого времени не работают оборонные предприятия, до этого времени не отремонтированы дороги, до этого времени не наведен порядок ни в землепользовании, ни в пользовании недрами, ни в вопросе вырубки леса - это беспокоит людей" - подчеркнул он.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, бюджет Украины теряет большую часть средств из-за "бизнеса у власти", поэтому последний необходимо остановить.