Геращенко назвала причину разделения Крыма и Донбасса в законопроекте о реинтеграции

MIGnews.com.ua

Законопроект президента Украины Петра Порошенко о реинтеграции разделяет вопросы Донбасса и Крыма в связи с тем, что методология возвращения указанных территорий будет разной. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Почему в законе разделены вопросы Крыма и Донбасса? Мы все равно боремся за возвращение Донбасса и Крыма, но даже в международном праве ситуация с этими украденными украинскими территориями определяется разной терминологией: Крым аннексирован, на Донбассе ползучая аннексия, россияне отказываются признать там свое присутствие. Методология возвращения этих территорий также будет разной, это очевидно", - говорится в сообщении.

Также она отметила, что необходимо зафиксировать присутствие Российской Федерации на Донбассе на законодательном уровне. При этом следует выделить в один блок то, что является общим в ситуациях с Крымом и Донбассом, в другой - то, что отличается.

Геращенко указала, что среди отличий "применение военных компонентов на Донбассе, где продолжается террор россиян и контролируемых ими банд". Она добавила, что народные депутаты будут работать над доработкой указанных норм на следующей неделе.