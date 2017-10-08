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Геращенко назвала причину разделения Крыма и Донбасса в законопроекте о реинтеграции
08.10.2017 19:12

Геращенко назвала причину разделения Крыма и Донбасса в законопроекте о реинтеграции

Законопроект президента Украины Петра Порошенко о реинтеграции разделяет вопросы Донбасса и Крыма в связи с тем, что методология возвращения указанных территорий будет разной. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Почему в законе разделены вопросы Крыма и Донбасса? Мы все равно боремся за возвращение Донбасса и Крыма, но даже в международном праве ситуация с этими украденными украинскими территориями определяется разной терминологией: Крым аннексирован, на Донбассе ползучая аннексия, россияне отказываются признать там свое присутствие. Методология возвращения этих территорий также будет разной, это очевидно", - говорится в сообщении.

Также она отметила, что необходимо зафиксировать присутствие Российской Федерации на Донбассе на законодательном уровне. При этом следует выделить в один блок то, что является общим в ситуациях с Крымом и Донбассом, в другой - то, что отличается.

Геращенко указала, что среди отличий "применение военных компонентов на Донбассе, где продолжается террор россиян и контролируемых ими банд". Она добавила, что народные депутаты будут работать над доработкой указанных норм на следующей неделе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко уверен, что благодаря закону о деоккупации украинская позиция в вопросах борьбы за  освобождение заложников и возможного размещения миротворцев ООН на Донбассе будет усилена.

Теги материала: Донбасс, Крым, Ирина Геращенко, реинтеграция, законопроект
Новости СМИ2
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