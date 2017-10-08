Порошенко: Осовременивание пенсий является механизмом на постоянной основе

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность правительству и Верховной Раде за общие усилия, благодаря которым был принят Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Хочу поздравить всех пенсионеров, потому что восстанавливается справедливость. Причем подчеркиваю, что Закон предусматривает не только сейчас повышение, потому что всегда пенсионерам пытались повысить выплаты перед выборами. Мы это делаем сейчас, и осовременивание пенсий заложено как эффективно работающий механизм на постоянной основе", - сказал он.

Порошенко добавил, что принятие закона является решительным шагом на пути установления и восстановления справедливости по отношению к пенсионерам.

"Хочу поздравить всех украинцев, потому что когда-нибудь мы все будем пенсионерами. И очень важно, что справедливость этой пенсионной реформой установлено", - отметил он.

Президент указал, что в настоящее время важно сделать все возможное для того, чтобы украинские пенсионеры быстрее получили перерасчет пенсий.

"Сколько нас пугали, что мы не сможем провести пенсионную реформу без повышения пенсионного возраста. Мы совместно нашли оптимальный механизм. И, кстати, хотел бы отдельно подчеркнуть, аргументация наша была настолько убедительной, что была поддержана и международным сообществом", - резюмирован Порошенко.

Президент подписал закон в присутствии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и главы Администрации президента Игоря Райнина.