Порошенко: Закон о деоккупации усилит позицию Украины в борьбе за освобождение заложников

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что благодаря закону о деоккупации украинская позиция в вопросах борьбы за освобождение заложников и возможного размещения миротворцев ООН на Донбассе будет усилена. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Порошенко напомнил, что Российская Федерация не будет иметь права на участие в миротворческой миссии.
"Россия как страна-агрессор не будет иметь никакого права на участие в этой миссии, которая должна быть дислоцирована на всей оккупированной территории - включая временно неподконтрольной нам участком российско-украинской границы", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко подписал Закон № 2167-VIII "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который в пятницу, 6 октября, приняла Верховная Рада.