Порошенко: Закон о деоккупации усилит позицию Украины в борьбе за освобождение заложников

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что благодаря закону о деоккупации украинская позиция в вопросах борьбы за освобождение заложников и возможного размещения миротворцев ООН на Донбассе будет усилена. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Порошенко напомнил, что Российская Федерация не будет иметь права на участие в миротворческой миссии.

"Россия как страна-агрессор не будет иметь никакого права на участие в этой миссии, которая должна быть дислоцирована на всей оккупированной территории - включая временно неподконтрольной нам участком российско-украинской границы", - говорится в сообщении.