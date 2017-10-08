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Порошенко: Закон о деоккупации усилит позицию Украины в борьбе за освобождение заложников
08.10.2017 16:54

Порошенко: Закон о деоккупации усилит позицию Украины в борьбе за освобождение заложников

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что благодаря закону о деоккупации украинская позиция в вопросах борьбы за  освобождение заложников и возможного размещения миротворцев ООН на Донбассе будет усилена. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Порошенко напомнил, что Российская Федерация не будет иметь права на участие в миротворческой миссии.

"Россия как страна-агрессор не будет иметь никакого права на участие в этой миссии, которая должна быть дислоцирована на всей оккупированной территории - включая временно неподконтрольной нам участком российско-украинской границы", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко подписал Закон № 2167-VIII "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который в пятницу, 6 октября, приняла Верховная Рада.

Теги материала: Донбасс, Петр Порошенко, заложники, закон, миротворцы
Новости СМИ2
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