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Порошенко утвердил законопроекты по пенсионной реформе
08.10.2017 16:14

Порошенко утвердил законопроекты по пенсионной реформе

Президент Украины Петр Порошенко подписал ряд законопроектов по пенсионной реформе. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.

"Президент подписал законопроекты по пенсионной реформе. Все пенсионеры уже в октябре получат новые более высокие пенсии! Спасибо каждому за поддержку", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал государственный закон о пенсионной реформе.

Напомним, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пенсионеры получат пересчитанные пенсии до 25 октября. Он подчеркнул, что с 1 октября повысится минимальная пенсия.

Также ранее сообщалось, что вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что часть украинцев получат повышенные пенсии не в октябре, а в ноябре.

Теги материала: пенсия, реформа, законопроект, Петр Порошенко, подписание
Новости СМИ2
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