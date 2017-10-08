Порошенко утвердил законопроекты по пенсионной реформе

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал ряд законопроектов по пенсионной реформе. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.

"Президент подписал законопроекты по пенсионной реформе. Все пенсионеры уже в октябре получат новые более высокие пенсии! Спасибо каждому за поддержку", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал государственный закон о пенсионной реформе .

Напомним, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пенсионеры получат пересчитанные пенсии до 25 октября . Он подчеркнул, что с 1 октября повысится минимальная пенсия.