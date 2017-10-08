Политолог: Запрет на поездки украинских политиков в РФ нарушает права человека

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Предложение Службы безопасности Украины об ограничении поездок украинских политиков в Российскую Федерацию противоречит Конституции Украины. Об этом заявила политолог Анна Малкина в эфире телеканала NewsOne.

"Я не вижу оснований для того, чтобы эта инициатива нашла поддержку в парламенте, потому что она противоречит Конституции Украины - это ограничение права человека на свободу передвижения", - сказала она.

Кроме того, Малкина отметила, что вокруг критериев определения вреда от поездок политиков Украины в Российскую Федерацию возникает много вопросов.

"Размытость критериев будет давать основания для обжалования, в том числе и в судебном порядке решений СБУ", - подчеркнула политолог.