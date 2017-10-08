Посол США призвал Россию восстановить контроль Украины над границей

MIGnews.com.ua

Возвращение Украине контроля над международно признанными границами должно стать первым шагом на пути улучшения отношений Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Об этом заявил новый посол США в России Джон Хантсман, передает DW .

"Это вопрос не только Соединенных Штатов, но и Европы, Канады и практически каждой другой развитой страны", - сказал он.

Хантсман указал, что многие граждане США верят в то, что Россия целенаправленно пытается подорвать американскую демократию, вмешиваясь в президентские выборы, поэтому доверие между странами остается низким.

Посол считает, что у Российской Федерации есть общий с Соединенными Штатами Америки интерес в том, чтобы положить конец угрозе со стороны Корейской народно-демократической республики.

"Действуя вместе, мы думаем, Соединенные Штаты и Россия могли бы заставить северокорейский режим сесть за стол переговоров и найти дипломатическое решение", - добавил он.