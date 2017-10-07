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В России прошли массовые акции в поддержку Навального: больше сотни задержанных
07.10.2017 19:59

В России прошли массовые акции в поддержку Навального: больше сотни задержанных

В субботу, 7 октября, по всей России прошли массовые акции протеста, на которые вышли сторонники Алексея Навального, в результате которых  задержали уже 132 участников, сообщает Корреспондент.

По данным источника, митинги состоялись в 25 городах России, в том числе во Владивостоке, Хабаровске,  Улан-Удэ, Чите.

Местная полиция задержала 132 человека. Среди них , 20 человек – в Липецке, 14 – в Екатеринбурге, 11 – в Саратове, по 6 в Москве и Санкт-Петербурге.

Также есть задержанные в Калининграде, Краснодаре, Перми, Пскове, Ростове-на-Дону, Саранске, Селятине, Сочи, Ставрополе, Твери, Тюмени, Якутске.

Как сообщал MIGnews.com.ua, группа неизвестных мужчин напала на основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, пытаясь повесить ему на шею сардельки, в московском аэропорту "Домодедово". 

 

Теги материала: митинг, Россия, Навальный
Новости СМИ2
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