Меркель официально объявила о проведении коалиционных переговоров

MIGnews.com.ua

Канцлер Германии Ангела Меркель официально объявила о проведении переговоров между христианскими демократами и Зеленой и Свободной демократической партией, сообщает Newsone .

"Это будут сложные переговоры, но речь идет о том, чтобы сформировать надежное правительство", - уточнила канцлер.

Ангела Меркель добавила, что "предпочла бы, чтобы коалиция стала реальностью".

Кроме этого, канцлер указала необходимость во время переговоров "воплотить в жизнь" ту задачу, которую ее политическая сила получила от избирателей.

Как известно, Меркель призвала постоянного союзника ХДС - сестринскую баварскую партию Христианско-социальный союз - пойти на компромисс вокруг спора относительно верхней границы количества беженцев.