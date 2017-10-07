Меркель официально объявила о проведении коалиционных переговоров

Канцлер Германии Ангела Меркель официально объявила о проведении переговоров между христианскими демократами и Зеленой и Свободной демократической партией, сообщает Newsone.
"Это будут сложные переговоры, но речь идет о том, чтобы сформировать надежное правительство", - уточнила канцлер.
Ангела Меркель добавила, что "предпочла бы, чтобы коалиция стала реальностью".
Кроме этого, канцлер указала необходимость во время переговоров "воплотить в жизнь" ту задачу, которую ее политическая сила получила от избирателей.
Как известно, Меркель призвала постоянного союзника ХДС - сестринскую баварскую партию Христианско-социальный союз - пойти на компромисс вокруг спора относительно верхней границы количества беженцев.
Как сообщал MIGnews.com.uа, канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель резко раскритиковала политику администрации президента США Дональда Трампа за два дня до саммита "Большой двадцатки".