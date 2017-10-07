США отменили санкции против Судана, действовавшие 20 лет

MIGnews.com.ua

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение об отмене экономических санкций против Судана. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Государственный департамент.

Отмечается, что были отменены торговое эмбарго и другие санкции, которые отстраняли Судан от большей части глобальной финансовой системы.

"Судан неоднократно выражал желание вернуться к нормальным отношениям с США, и теперь у него появится такая возможность", - говорится в заявлении Государственного департамента.

Также сообщается, что власти Судана продолжают добиваться прогресса в различных сферах, включая противодействие терроризму и соблюдение прав человека.

В то же время Судан остался в списке США, в который включены страны, спонсирующие терроризм, в связи с чем государству запрещена продажа оружия и ограничена американская военная помощь.

Известно, что США ввели санкции против Судана в 1997 году из-за поддержки международного терроризма и попытки дестабилизации правительств соседних государств.