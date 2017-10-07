Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Гройсман рассказал о схеме начисления субсидий на отопительный период
07.10.2017 14:32

Гройсман рассказал о схеме начисления субсидий на отопительный период

Процесс расчета размера зимней субсидии официально начался. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Управление социальной защиты населения автоматически рассчитает размер пособия на отопительный сезон всем гражданам, которые в мае переназначили субсидию на период 2017-2018 годов, в октябре.

Люди, которые получают пособие, не должны повторно приносить справки или другие документы. Гройсман отметил, что программа жилищных субсидий является максимально упрощенной для населения.

В то же время, премьер-министр добавил, что некоторые семьи все же должны подать заявление и декларацию о доходах. Это касается тех, кто арендует помещение, имеет изменения в составе семьи или намерены получить субсидию на твердое топливо.

"Как и в прошлом году, субсидию предоставят всем, кто нуждается в реальной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг. Денег хватит на всех", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Министерство экономического развития и торговли опубликовало консенсус-прогноз, в котором указывается, что украинцам в 2018 году стоит ожидать повышения тарифов на отопление, горячую воду и электроэнергию - на 20%, а на газ - на 19%.

Теги материала: Владимир Гройсман, премьер-министр, отопительный сезон, субсидии
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Гройсман рассказал, когда пенсионеры получат пересчитанные пенсии
Важное
Гройсман рассказал, когда пенсионеры получат пересчитанные пенсии
Стало известно, когда Порошенко подпишет пенсионную реформу
Важное
Стало известно, когда Порошенко подпишет пенсионную реформу
Гройсман: Цена на газ остается неизменной
Важное
Гройсман: Цена на газ остается неизменной
Кабмин направит 1 млрд гривен на программу "Доступные лекарства"
Важное
Кабмин направит 1 млрд гривен на программу "Доступные лекарства"
Зубко рассказал, когда начнется отопительный сезон
Важное
Зубко рассказал, когда начнется отопительный сезон
Гройсман рассказал, сколько нужно времени для разминирования Калиновки
Важное
Гройсман рассказал, сколько нужно времени для разминирования Калиновки

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"
Эксклюзив  Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"
05.10.2017
Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса
Эксклюзив  Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса  Видеорепортаж
05.10.2017
Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину
Эксклюзив  Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину  Видеорепортаж
04.10.2017
Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
Эксклюзив  Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
03.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика