Гройсман рассказал о схеме начисления субсидий на отопительный период

MIGnews.com.ua

Процесс расчета размера зимней субсидии официально начался. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Управление социальной защиты населения автоматически рассчитает размер пособия на отопительный сезон всем гражданам, которые в мае переназначили субсидию на период 2017-2018 годов, в октябре.

Люди, которые получают пособие, не должны повторно приносить справки или другие документы. Гройсман отметил, что программа жилищных субсидий является максимально упрощенной для населения.

В то же время, премьер-министр добавил, что некоторые семьи все же должны подать заявление и декларацию о доходах. Это касается тех, кто арендует помещение, имеет изменения в составе семьи или намерены получить субсидию на твердое топливо.

"Как и в прошлом году, субсидию предоставят всем, кто нуждается в реальной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг. Денег хватит на всех", - подчеркнул Гройсман.