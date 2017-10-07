Гройсман рассказал о схеме начисления субсидий на отопительный период

Процесс расчета размера зимней субсидии официально начался. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.
Управление социальной защиты населения автоматически рассчитает размер пособия на отопительный сезон всем гражданам, которые в мае переназначили субсидию на период 2017-2018 годов, в октябре.
Люди, которые получают пособие, не должны повторно приносить справки или другие документы. Гройсман отметил, что программа жилищных субсидий является максимально упрощенной для населения.
В то же время, премьер-министр добавил, что некоторые семьи все же должны подать заявление и декларацию о доходах. Это касается тех, кто арендует помещение, имеет изменения в составе семьи или намерены получить субсидию на твердое топливо.
"Как и в прошлом году, субсидию предоставят всем, кто нуждается в реальной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг. Денег хватит на всех", - подчеркнул Гройсман.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Министерство экономического развития и торговли опубликовало консенсус-прогноз, в котором указывается, что украинцам в 2018 году стоит ожидать повышения тарифов на отопление, горячую воду и электроэнергию - на 20%, а на газ - на 19%.