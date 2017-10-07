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Порошенко подписал закон об особом статусе Донбасса
07.10.2017 14:13

Порошенко подписал закон об особом статусе Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон № 2167-VIII "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который в пятницу, 6 октября, приняла Верховная Рада. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В документе указано, что в стремлении к восстановлении территориальной целостности Украина остается преданной мирному урегулированию на Донбассе, основываясь на принципах и нормах международного права и Устава ООН. В законе отмечено, что суверенитет распространяется на всю территорию Украины, являющуюся целостной и неприкосновенной в пределах границы, которая была признана мировым сообществом.

"Ответственное голосования большинства поможет нашей армии и в дальнейшем держать оборону с минимумом жертв, а дипломатам - усилить международное давление на Россию", - сказал президент.

Он добавил, что данный документ на год продлевает действие ранее принятого закона.

Порошенко уточнил, что во время первого принятия многие представители политических сил "пугали ужасами" в этом законе, "но ни один, подчеркиваю, ни один негативный прогноз за эти три года не оправдался".

"И тогда, и теперь возможность выполнения Закона жестко обусловлена ​​рядом требований к России как агрессора и оккупанта и к ее марионеточных режимов. Прежде всего - требованием о выводе российских войск, незаконных вооруженных формирований, вывод военной техники с территории Украины, и нормой о соответствии политических процессов стандартам ОБСЕ", - заявил он.

Известно, что закон создает условия, которые необходимы для развертывания миротворческой операции ООН на Донбассе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, принятие законопроекта о продлении действия закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей является важным шагом в процессе выполнения минских договоренностей.

Теги материала: Донбасс, Петр Порошенко, закон, подписание
Новости СМИ2
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