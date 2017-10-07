Украина и Молдова подписали соглашение о совместном контроле на границе

MIGnews.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу со своим молдавским коллегой Павлом Филипом в рамках рабочего визита в Кишинев. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Украина заинтересована в стабильной политической ситуации в Молдове и сохранении курса Кишинева на европейскую интеграцию. От успешной реализации нашего общего цивилизационного выбора зависит стабильность и безопасность в регионе, эффективность нашего сотрудничества и процветания и развитие наших народов", - сказал Гройсман.

В ходе встречи стороны обсудили ряд аспектов сотрудничества и согласовали Дорожную карту украинско-молдавского сотрудничества на 2018 год, охватывающую весь спектр вопросов. Также делегации стран подписали важные двусторонние документы.

Глава ГПСУ Петр Цигикал и начальник Генерального директората пограничной полиции МВД Молдовы Фредолин Лекарь подписали соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через государственную границу Украины и Молдовы.

"Соглашение о совместном контроле на границе - это часть Плана мероприятий по организации совместной оперативной охраны государственной границы с государствами-членами ЕС - Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией, а также с Республикой Молдова. Ее проект разрабатывался Администрацией Госпогранслужбы совместно с Государственной фискальной службой и соглашался с молдавской стороной и заинтересованными взаимодействующими органами", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что во время создания нового проекта соглашения за основу взяли европейский проект, который учитывает современную практику организации совместного контроля. Также в проекте принимаются во внимание международные принципы "единого окна", "единой остановки", выборочной проверки транспортных средств и товаров.

"При этом он позволит вводить совместный контроль во всех международных и межгосударственных пунктах пропуска на украинско-молдавской государственной границе", - добавили в Государственной пограничной службе Украины.