Порошенко утвердил концепцию обеспечения контрразведывательного режима

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №310/2017. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 "О Концепции обеспечения контрразведывательного режима в Украине".

Разработать, утвердить в трехмесячный срок план реализации концепции и обеспечить его выполнение президент поручил Кабинету министров Украины, Службе безопасности Украины, Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, Службе внешней разведки Украины, Управлению государственной охраны Украины, Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Кроме того, Порошенко возложил контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины на секретаря СНБО Александра Турчинова.