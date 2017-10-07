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Порошенко утвердил концепцию обеспечения контрразведывательного режима
07.10.2017 12:33

Порошенко утвердил концепцию обеспечения контрразведывательного режима

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №310/2017. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 "О Концепции обеспечения контрразведывательного режима в Украине".

Разработать, утвердить в трехмесячный срок план реализации концепции и обеспечить его выполнение президент поручил Кабинету министров Украины, Службе безопасности Украины, Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, Службе внешней разведки Украины, Управлению государственной охраны Украины, Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Кроме того, Порошенко возложил контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, предусматривающее обеспечение национальной безопасности и обороны Украины.

Теги материала: Петр Порошенко, СНБО, Александр Турчинов, указ
Новости СМИ2
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