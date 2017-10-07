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По всей Испании готовят акции против независимости Каталонии
07.10.2017 11:47

По всей Испании готовят акции против независимости Каталонии

Активисты планируют провести в Испании ряд протестов против независимости Каталонии в субботу, 7 октября. Об этом сообщает BBC.

Сторонники единства Испании намерены провести демонстрации в столице страны Мадриде и других городах, они призывают выйти людей на похожий митинг в столице Каталонии Барселоне.

В свою очередь, представитель правительства Испании в Каталонии Энрик Мильйо извинился перед избирателями, которые пострадали во время попыток сотрудников полиции остановить проведение референдума. Также он обвинил правительство Каталонии в организации незаконного голосования.

Данное заявление стало первым извинением от представителя испанского правительства за насилие со стороны правоохранителей в день референдума. Мильйо добавил, что "сожалеет и извиняется от имени полицейских".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, парламент Каталонии готов провести заседание в понедельник, 9 октября, несмотря на решение конституционного суда Испании.

Теги материала: Испания, Каталония, референдум, независимость, акция, Мадрид
Новости СМИ2
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