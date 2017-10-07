Климкин договорился о совместном кинопроизводстве с Индией

MIGnews.com.ua

Украина и Индия планируют начать совместное кинопроизводство на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Указанный вопрос обсуждался во время переговоров руководителя внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина с министром иностранных дел Республики Индия Сушма Сварадж, государственными министрами иностранных дел Мобашаром Акбаром и Виджеем Сингхом.

"Впервые стороны вышли на такое весьма интересное и перспективное направление сотрудничества, как совместное кинопроизводство на территории Украины", - говорится в сообщении.

Также во время встречи рассматривался весь спектр двусторонних отношений и широкий комплекс глобальных и региональных проблем.

"Стороны согласились с необходимостью существенной активизации украинско-индийского политического диалога и в принципиальном плане договорились об обмене визитами на высшем уровне в 2018 году", - добавили в МИД Украины.

Помимо этого, отдельно было отмечено значительное оживление двустороннего экономического сотрудничества и официальных и деловых контактов в этой сфере.