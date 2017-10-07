Германия положительно оценила продление закона об особом статусе Донбасса

MIGnews.com.ua

Принятие законопроекта о продлении действия закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей является важным шагом в процессе выполнения минских договоренностей. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел Германии.

"Федеральное правительство высоко оценивает сегодняшнее продолжение украинским парламентом закона об особом статусе для Донбасса. Это был тяжелый, но важный шаг, который свидетельствует, что Украина придерживается своих международных обязательств и реализации минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство Германии считает, что в настоящее время стойкая стабилизация ситуации безопасности и всеобъемлющее, прочное перемирие должны стать предпосылкой для прогресса в дальнейшем.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел указали, что продление действия особого статуса "было важным шагом в реализации Минских договоренностей".