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Белый дом: Только Трамп "удерживает мир от хаоса"
07.10.2017 08:33

Белый дом: Только Трамп "удерживает мир от хаоса"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп является единственным человеком, который "удерживает мир от хаоса". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает The Hill.

"Я думаю, что президент - это тот, кто удерживает мир от хаоса. У него есть невероятная команда, которая помогает ему в этом деле, и он добился огромных успехов на международной арене, работая с союзниками и противостоя врагам", - сказала она.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Соединенные Штаты Америки готовы вести переговоры с Северной Кореей только в вопросе освобождения заключенных в КНДР американцев.

Также напомним, что дипломаты Соединенных Штатов Америки не должны попусту тратить время на переговоры с лидером Корейской народно-дипломатической республики Ким Чен Ыном.

Теги материала: США, Белый дом, Сандерс, Дональд Трамп
Новости СМИ2
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