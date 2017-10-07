Белый дом: Только Трамп "удерживает мир от хаоса"

MIGnews.com.ua

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп является единственным человеком, который "удерживает мир от хаоса". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает The Hill .

"Я думаю, что президент - это тот, кто удерживает мир от хаоса. У него есть невероятная команда, которая помогает ему в этом деле, и он добился огромных успехов на международной арене, работая с союзниками и противостоя врагам", - сказала она.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Соединенные Штаты Америки готовы вести переговоры с Северной Кореей только в вопросе освобождения заключенных в КНДР американцев.