Председатель Верховной Рады подписал закон о пенсионной реформе

MIGnews.com.ua

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал государственный закон о пенсионной реформе. О соответствующем факте сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, написав об этом на своей странице в социальной сети Facebook.

Премьер уточнил, что до старта пенсионной реформы остался всего один шаг - подпись закона президентом Украины.

"Хорошие новости из Верховной Рады. Только что спикер Андрей Парубий подписал законопроект, который дает старт пенсионной реформе. Только один шаг - подпись Президента - остается для ее полноценного запуска", - говорится в сообщении Гройсмана.

Кроме того, премьер поблагодарил депутатов, чиновников, экспертов, а также украинскую общественность за поддержку этой реформы.

Стоит отметить, что на официальном сайте ВР Украины содержится информация, согласно которой, закон передадут на подпись Петру Порошенку, после чего президент будет иметь 15 дней на его одобрение или ветирование

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