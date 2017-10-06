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В Венгрии рассказали, как скандал с Украиной отразится на санкциях против РФ
06.10.2017 17:57

В Венгрии рассказали, как скандал с Украиной отразится на санкциях против РФ

Венгрия не поддержит ни одной украинской инициативы и ни одного важного для Украины решения в международных организациях. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в интервью Коммерсанту.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, Будапешт занял соответствующую позицию из-за принятого Верховной Радой Украины закона об образовании.

"В Украине проживают 150 тысяч венгров, и нам не все равно, что с ними будет. Мы несем за них ответственность", - заявил Сиярто.

При этом он подчеркнул, что отдельным вопросом являются санкции против России.

"Санкции - это отдельный вопрос. Мы не раз подчеркивали, что заинтересованы в том, чтобы взаимоотношения между Россией и Евросоюзом, а также Евросоюзом и Евразийским союзом строились более прагматично и опирались на взаимное доверие, - отметил венгерский министр. - Но в то же время мы не раз подчеркивали, что хотя мы и не считаем санкции, скажем так, "успешными", мы не станем подрывать европейское единство - ведь в нем сила Евросоюза".

Кроме того, отвечая на вопрос, согласна ли Венгрия с Германии о том, что если на Донбасс введут миротворческий контингент то с РФ начнут постепенно снимать санкции, Сиярто ответил: "Германия - это ближайший партнер для Венгрии в Европе. Поэтому мы полностью разделяем позицию Германии. То, что будет полезно Берлину, будет полезно и Будапешту".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что закон о тотальной украинизации образования является ударом в спину.

Теги материала: Венгрия, МИД, Украина, закон, образование, Россия, санкции
Новости СМИ2
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