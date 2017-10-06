В Венгрии рассказали, как скандал с Украиной отразится на санкциях против РФ

MIGnews.com.ua

Венгрия не поддержит ни одной украинской инициативы и ни одного важного для Украины решения в международных организациях. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в интервью Коммерсанту .

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, Будапешт занял соответствующую позицию из-за принятого Верховной Радой Украины закона об образовании.

"В Украине проживают 150 тысяч венгров, и нам не все равно, что с ними будет. Мы несем за них ответственность", - заявил Сиярто.

При этом он подчеркнул, что отдельным вопросом являются санкции против России.

"Санкции - это отдельный вопрос. Мы не раз подчеркивали, что заинтересованы в том, чтобы взаимоотношения между Россией и Евросоюзом, а также Евросоюзом и Евразийским союзом строились более прагматично и опирались на взаимное доверие, - отметил венгерский министр. - Но в то же время мы не раз подчеркивали, что хотя мы и не считаем санкции, скажем так, "успешными", мы не станем подрывать европейское единство - ведь в нем сила Евросоюза".

Кроме того, отвечая на вопрос, согласна ли Венгрия с Германии о том, что если на Донбасс введут миротворческий контингент то с РФ начнут постепенно снимать санкции, Сиярто ответил: "Германия - это ближайший партнер для Венгрии в Европе. Поэтому мы полностью разделяем позицию Германии. То, что будет полезно Берлину, будет полезно и Будапешту".