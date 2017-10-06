Молдова не получит от Евросоюза €100 млн помощи

MIGnews.com.ua

Молдова не получит от Европейского союза 100 миллионов евро финансовой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Павел Филип, сообщает Радио Свобода .

По словам политика, ЕС отказал Молдове в предоставлении денег из-за невыполнения необходимых для выделения транша условий. При этом Филип выразил мнение, что власти страны смогут выполнить все требования только в 2018 году.

Стоит отметить, что одним их главных условий является соблюдение Кишиневом основных демократических стандартов Евросоюза. Однако накануне Европарламент заявил о высоком уровне коррупции в Молдове, ухудшении ситуации в области прав человека и свободы слова.