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Молдова не получит от Евросоюза €100 млн помощи
06.10.2017 17:14

Молдова не получит от Евросоюза €100 млн помощи

Молдова не получит от Европейского союза 100 миллионов евро финансовой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Павел Филип, сообщает Радио Свобода.

По словам политика, ЕС отказал Молдове в предоставлении денег из-за невыполнения необходимых для выделения транша условий. При этом Филип выразил мнение, что власти страны смогут выполнить все требования только в 2018 году.

Стоит отметить, что одним их главных условий является соблюдение Кишиневом основных демократических стандартов Евросоюза. Однако накануне Европарламент заявил о высоком уровне коррупции в Молдове, ухудшении ситуации в области прав человека и свободы слова.

Как сообщал MIGnews.com.ua, премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что отношения Кишинева и Москвы находятся в подвешенном состоянии.

Теги материала: Евросоюз, Молдова, финансовая помощь, деньги
Новости СМИ2
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