Стало известно, кто заменит Аграмунта на сессии ПАСЕ в Страсбурге

Парламентская ассамблея Совета Европы определилась с тем, кто заменит подавшего в отставку президента Педро Аграмунта во время открытия сессии. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте ПАСЕ.
По полученным данным, выполнять обязанности Аграмунта на открытии сессии в Страсбурге в понедельник, 9 октября, будет старший вице-президент Ассамблеи Роджер Гейл.
"После его отставки (Педро Аграмунта, - ред.) сэр Роджер Гейл, старший вице-президент ассамблеи, автоматически становится исполняющим обязанности президента. По правилам ПАСЕ, он должен выполнять эти обязанности до выборов нового президента на следующем заседании Ассамблеи", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сообщил, что президент ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставку.