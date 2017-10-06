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Стало известно, кто заменит Аграмунта на сессии ПАСЕ в Страсбурге
06.10.2017 16:38

Стало известно, кто заменит Аграмунта на сессии ПАСЕ в Страсбурге

Парламентская ассамблея Совета Европы определилась с тем, кто заменит подавшего в отставку президента Педро Аграмунта во время открытия сессии. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте ПАСЕ.

По полученным данным, выполнять обязанности Аграмунта на открытии сессии в Страсбурге в понедельник, 9 октября, будет старший вице-президент Ассамблеи Роджер Гейл.

"После его отставки (Педро Аграмунта, - ред.) сэр Роджер Гейл, старший вице-президент ассамблеи, автоматически становится исполняющим обязанности президента. По правилам ПАСЕ, он должен выполнять эти обязанности до выборов нового президента на следующем заседании Ассамблеи", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сообщил, что президент ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставку.

Теги материала: ПАСЕ, сессия, президент, отставка
Новости СМИ2
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