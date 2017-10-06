Порошенко отреагировал на события в Раде во время принятия законов по Донбассу

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко разочарован событиями в Верховной Раде, за которыми наблюдала вся страна в течение последних двух дней. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В голове просто не укладывается то, что мы видели вчера и сегодня в Верховной Раде. Бывшие партнеры по демократической коалиции, люди, которые называют себя патриотами и даже украинскими националистами, срывали голосования... И за что? За то, чтобы законом признать Россию агрессором, а ее войска - оккупантами - отметил глава украинского государства.

При этом он подчеркнул, что на некоторых украинских политиков "как-будто порчу навели".

"А в некоторых вообще из-под вышиванок выглядывают косоворотки, а на головах - торчат кокошники", - заявил президент.

Он также выразил мнение, что вопросы суверенитета, территориальной целостности и обороноспособности нашей страны должны объединять политические силы.

Кроме того Петр Порошенко пояснил, что поддержанные Верховной Радой законопроекты о реинтеграции Донбасса и особом статусе региона помогут защитить национальные интересы Украины.

"Он (законопроект. - ред.) дает четкий сигнал всем нашим соотечественникам на оккупированных Россией территориях: Украина вернется к нам, а вы - в Украину. Потому что мы - единая, соборная и неделимая страна", - отметил Порошенко.