Гройсман рассказал, когда пенсионеры получат пересчитанные пенсии

MIGnews.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пенсионеры получат пересчитанные пенсии до 25 октября. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальной странице украинского правительства в Facebook.

"Есть рекордное количество голосов "за", и сейчас мы переходим к практическому внедрению решений. Это масштабная работа, которую надо провести в сжатые сроки. Просил бы организовать должным образом работу, сообщить каждому пенсионеру о размере повышенной пенсии и сделать перерасчет средств за октябрь", - заявил украинский премьер.

При этом он подчеркнул, что с 1 октября повысится минимальная пенсия.

"Напоминаю, что мы вводим автоматическую индексацию пенсий ежегодно. И с октября минимальная пенсия составляет - 1 452 грн", - отметил глава Кабинета министров.