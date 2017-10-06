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Гройсман рассказал, когда пенсионеры получат пересчитанные пенсии
06.10.2017 15:55

Гройсман рассказал, когда пенсионеры получат пересчитанные пенсии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пенсионеры получат пересчитанные пенсии до 25 октября. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальной странице украинского правительства в Facebook.

"Есть рекордное количество голосов "за", и сейчас мы переходим к практическому внедрению решений. Это масштабная работа, которую надо провести в сжатые сроки. Просил бы организовать должным образом работу, сообщить каждому пенсионеру о размере повышенной пенсии и сделать перерасчет средств за октябрь", - заявил украинский премьер.

При этом он подчеркнул, что с 1 октября повысится минимальная пенсия.

"Напоминаю, что мы вводим автоматическую индексацию пенсий ежегодно. И с октября минимальная пенсия составляет - 1 452 грн", - отметил глава Кабинета министров.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что часть украинцев получат повышенные пенсии не в октябре, а в ноябре. По словам вице-премьера, это произойдет из-за необходимости проведения перерасчета.

Теги материала: Владимир Гройсман, Кабинет Министров, пенсии, выплаты
Новости СМИ2
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