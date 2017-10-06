Арьев: Президент ПАСЕ Аграмунт подал в отставку

MIGnews.com.ua

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт подал в отставку. Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook .

"Президент ПАСЕ Педро Аграмунт, который в этом году летал в Сирию к Асаду на российском правительственном самолете, только что добровольно подал в отставку", - отметил украинский политик.

При этом Арьев подчеркнул, причиной отставки Аграмунт указал состояние здоровья.

"Решил не ждать финального голосования в Ассамблее, запланированного на понедельник. Сослался на состояние здоровья. Поздравляю всех причастных, это наша совместная победа", - написал Арьев и обнародовал копию заявления.