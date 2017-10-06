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В России отреагировали на украинские законопроекты по Донбассу
06.10.2017 14:20

В России отреагировали на украинские законопроекты по Донбассу

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о неприемлемости формулировки законопроекта о реинтеграции Донбасса, за который в пятницу, 6 октября, проголосовала Верховная Рада, сообщают РИА Новости.

"Этот закон - он носит, насколько мы понимаем и насколько располагаем информацией об этом пока еще законопроекте, - он носит весьма декларативный характер. Там содержится статья, где Российская Федерация называется агрессором. И также там не содержится никакого упоминания Минских договоренностей", - заявил Песков.

При этом он отметил неприемлемость для РФ подобных формулировок. Кроме того, российский политик заявил о наличии юридических противоречий в документе.

"Чисто с юридической точки зрения - безусловно, такая формулировка ни де-юре, ни де-факто не может быть для нас приемлема. Она неприемлема. Но и с юридической точки зрения, конечно, это противоречит и букве, и духу Минских договоренностей. Ибо такой дефиниции в Минских договоренностях нет. И российская сторона является подписантом, а именно гарантом этих Минских договоренностей", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Вместе с тем он выразил мнение, что данный закон носит декларативный характер.

Также было сказано, что законопроект о продлении особого статуса оккупированных территорий является более важным.

"Там же есть еще один законопроект, который уже идет в русле продления особого статуса Донбасса. Вот это уже важный законопроект. Ибо истечение срока действия предыдущего закона об особом статусе, конечно, вызывало у всех озабоченность, - заявил Песков. - Россия сохраняет свою приверженность Минским договоренностям, по-прежнему считает их безальтернативным фундаментом, на основе которого можно, по крайней мере, дальше пытаться выходить хоть на какие-то наметки урегулирования".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер считает, что принятие Верховной Радой решения о продлении действия закона об особом статусе Донбасса является "жестким шагом" для достижения мира.

Теги материала: Россия, Дмитрий Песков, Украина, Верховная Рада, законопроект, Донбасс
Новости СМИ2
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