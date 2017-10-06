Волкер прокомментировал принятие закона по Донбассу

MIGnews.com.ua

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер отреагировал на принятие Верховной Радой решения о продлении действия закона об особом статусе Донбасса. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам политика, данное решение украинского парламента является "жестким шагом" для достижения мира.

"Продолжение специального статуса показывает, что Украина делает жесткие шаги для мира. Надеюсь, теперь Россия будет действовать, чтобы воцарился мир - время закончить конфликт", - отметил Волкер.