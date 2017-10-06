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Волкер прокомментировал принятие закона по Донбассу
06.10.2017 13:59

Волкер прокомментировал принятие закона по Донбассу

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер отреагировал на принятие Верховной Радой решения о продлении действия закона об особом статусе Донбасса. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам политика, данное решение украинского парламента является "жестким шагом" для достижения мира.

"Продолжение специального статуса показывает, что Украина делает жесткие шаги для мира. Надеюсь, теперь Россия будет действовать, чтобы воцарился мир - время закончить конфликт", - отметил Волкер.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Верховная Рада Украины поддержала 229 голосами проект закона №7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Документ предусматривает продление на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Теги материала: Курт Волкер, Верховная Рада, Донбасс, законопроект
Новости СМИ2
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