Украинским чиновникам и политикам могут запретить ездить в Россию

MIGnews.com.ua

Служба безопасности Украины подготовила проект закона, предусматривающий ограничение визитов в Россию украинским политикам. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"В проекте закона, в частности, предусмотрена уголовная ответственность чиновников за посещение РФ с целью причинения вреда национальным интересам Украины. Соответствующую статью предлагается добавить в Уголовный кодекс Украины", - говорится в сообщении.

В СБУ также подчеркнули, что за последние два года предложили ряд изменений к более чем тридцати законодательным документам для "повышения уровня национальной безопасности и борьбы с терроризмом именно в условиях российской агрессии".

"Очередным шагом правового регулирования противодействия российской агрессии стала инициатива главы СБУ Василия Грицака о запрете поездок для политиков и чиновников в РФ", - говорится в сообщении спецслужбы.

Стоит отметить, что СБУ инициировала общественное обсуждение по усовершенствованию данного проекта закона.