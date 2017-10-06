Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Парубий досрочно закрыл заседание Верховной Рады
06.10.2017 12:21

Парубий досрочно закрыл заседание Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий досрочно закрыл утреннее пленарное заседание парламента, пишет Корреспондент.

"К сожалению, технически в зале сложно работать. Согласно ст. 51 Регламента Верховной Рады, я по техническим обстоятельствам вынужден сейчас закрыть утреннее заседание", - объявил Парубий.

При этом он призвал народных избранников не уничтожать парламент: "Я хотел бы, чтобы мы сегодня все вместе переосмыслили то, что произошло, и не приближали больше парламент к его уничтожению. То, что сегодня происходило в зале - неприемлемо. Мы должны никому не позволить уничтожать украинский парламент".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, народные депутаты зажгли в сессионном зале парламента дымовую шашку во время рассмотрения законопроекта о статусе оккупированных территорий.

Теги материала: Андрей Парубий, Верховная Рада, народные депутаты
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Порошенко отреагировал на события в Раде во время принятия законов по Донбассу
Важное
Порошенко отреагировал на события в Раде во время принятия законов по Донбассу
В России отреагировали на украинские законопроекты по Донбассу
Важное
В России отреагировали на украинские законопроекты по Донбассу
Волкер прокомментировал принятие закона по Донбассу
Важное
Волкер прокомментировал принятие закона по Донбассу
Рабинович: Оппоблок совсем одурел
Важное
Рабинович: Оппоблок совсем одурел
Рада проголосовала за проект закона об урегулировании ситуации на Донбассе
Важное
Рада проголосовала за проект закона об урегулировании ситуации на Донбассе
Верховная Рада в первом чтении одобрила закон о реинтеграции Донбасса
Важное
Верховная Рада в первом чтении одобрила закон о реинтеграции Донбасса

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"
Эксклюзив  Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"
05.10.2017
Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса
Эксклюзив  Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса  Видеорепортаж
05.10.2017
Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину
Эксклюзив  Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину  Видеорепортаж
04.10.2017
Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
Эксклюзив  Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
03.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика