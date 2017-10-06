Парубий досрочно закрыл заседание Верховной Рады

MIGnews.com.ua

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий досрочно закрыл утреннее пленарное заседание парламента, пишет Корреспондент .

"К сожалению, технически в зале сложно работать. Согласно ст. 51 Регламента Верховной Рады, я по техническим обстоятельствам вынужден сейчас закрыть утреннее заседание", - объявил Парубий.

При этом он призвал народных избранников не уничтожать парламент: "Я хотел бы, чтобы мы сегодня все вместе переосмыслили то, что произошло, и не приближали больше парламент к его уничтожению. То, что сегодня происходило в зале - неприемлемо. Мы должны никому не позволить уничтожать украинский парламент".