Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Рада проголосовала за проект закона об урегулировании ситуации на Донбассе
06.10.2017 11:04

Рада проголосовала за проект закона об урегулировании ситуации на Донбассе

Верховная Рада Украины поддержала 229 голосами проект закона №7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Документ предусматривает продление на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Таким образом, на оккупированных территориях Донбасса должно появиться местное самоуправление. Однако это произойдет только после вывода всех незаконных вооруженных формирований с этих территорий, военной техники, боевиков и наемников.

"Особый порядок вступает в силу исключительно после выполнения всех условий, указанных в законе, в частности, в части, которая касается вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины", - отмечается в документе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 6 октября, Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Теги материала: Верховная Рада, голосование, Донбасс
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Верховная Рада в первом чтении одобрила закон о реинтеграции Донбасса
Важное
Верховная Рада в первом чтении одобрила закон о реинтеграции Донбасса
Верховная Рада 05.10.17. ТРАНСЛЯЦИЯ
Важное
Верховная Рада 05.10.17. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж
Рада так и не рассмотрела закон о реинтеграции Донбасса: Парубий закрыл заседание
Важное
Рада так и не рассмотрела закон о реинтеграции Донбасса: Парубий закрыл заседание
Савченко вырвала у Турчинова микрофон во время его выступления в Раде
Важное
Савченко вырвала у Турчинова микрофон во время его выступления в Раде
Верховная Рада приняла закон о кибербезопасности
Важное
Верховная Рада приняла закон о кибербезопасности
Верховная Рада обязала российских артистов согласовывать гастроли с СБУ
Важное
Верховная Рада обязала российских артистов согласовывать гастроли с СБУ

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"
Эксклюзив  Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"
05.10.2017
Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса
Эксклюзив  Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса  Видеорепортаж
05.10.2017
Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину
Эксклюзив  Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину  Видеорепортаж
04.10.2017
Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
Эксклюзив  Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
03.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика