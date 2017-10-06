Рада проголосовала за проект закона об урегулировании ситуации на Донбассе

Верховная Рада Украины поддержала 229 голосами проект закона №7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Документ предусматривает продление на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Таким образом, на оккупированных территориях Донбасса должно появиться местное самоуправление. Однако это произойдет только после вывода всех незаконных вооруженных формирований с этих территорий, военной техники, боевиков и наемников.

"Особый порядок вступает в силу исключительно после выполнения всех условий, указанных в законе, в частности, в части, которая касается вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины", - отмечается в документе.