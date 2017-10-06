Верховная Рада в первом чтении одобрила закон о реинтеграции Донбасса

MIGnews.com.ua

В пятницу, 6 октября, Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

За данный проект закона проголосовали 233 народных депутата.

Перед голосованием спикер парламента Андрей Парубий заявил: "Ставлю на голосование законопроект №7163… с изъятием ч.1 ст. 7, в которой идет речь о Минских соглашениях".

Стоит отметить, что в момент голосования в сессионном зале было достаточно неспокойно. Ряд депутатов от Блока Петра Порошенко устроили перед трибуной потасовку и пытались помешать голосованию.