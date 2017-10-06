Верховная Рада 05.10.17. ТРАНСЛЯЦИЯ

MIGnews.com.ua

В пятницу, 6 октября, Верховная Рада Украины собралась на очередное заседание.

В сессионном зале находятся 338 народных депутатов.

Стоит отметить, что согласно повестке дня, парламент на текущем заседании должен рассмотреть законопроекты о реинтеграции Донбасса, а именно законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (от 04.10.2017 №1-1 / 613) и законопроект о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (от 04.10.2017 №1-1 / 612).