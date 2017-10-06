Взрывы в Калиновке: Муженко обсудил с президентом свою отставку

MIGnews.com.ua

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что обсуждал с президентом Петром Порошенко возможность отставки из-за взрывов на военных складах в Калиновкеэ. пишет РБК-Украина .

По словам Муженко, позиция президента в этом вопросе следующая - решение об ответственности за взрывы будет принято по итогам расследования.

Также начальник Генштаба отметил, что некоторые материалы по делу обнародуют уже 25 октября.

Кроме того, Муженко выразил мнение, что критика со стороны "Народного фронта" является желанием заменить его на посту главы Генштаба своим человеком.

"Наверное, такое желание есть", - считает силовик.