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Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"
05.10.2017 21:24

Эксклюзив  Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"

Минские договоренности являются очень сложным документом, однако достаточно позитивным и выигрышным для украинской стороны. О такой позиции заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире программы телеканала NewsOne.

"Должно быть понимание возможного. Что мы можем сделать в сложившейся ситуации, чтобы остаться живыми, усилиться и чего-нибудь еще своего отвоевать. Я считаю, что Минские соглашения очень тяжелый документ, но достаточно позитивный и выигрышный для Украины", - сказал Руслан.

Он также отметил, что власть имеет возможность "продать" часть автономности оккупированным территориям, а в обмен получить возвращение Украины.

"Договор купли-продажи. Мы продаем им какую-то долю автономности, а в то же время "покупаем", возвращаем туда Украину", - добавил политолог.

Как сообщал MIGnews.com.uа, закон о реинтеграции Донбасса не определяет конкретных действий, которые совершила Россия. Таким образом военный эксперт Олег Жданов. При этом он подчеркнул, что за введением термина "самооборона" не последует никаких практических последствий.

Теги материала: политолог, Минск, минские договоренности, Минские соглашение, минские переговоры, Украина
Новости СМИ2
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