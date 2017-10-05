Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"

MIGnews.com.ua

Минские договоренности являются очень сложным документом, однако достаточно позитивным и выигрышным для украинской стороны. О такой позиции заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире программы телеканала NewsOne .

"Должно быть понимание возможного. Что мы можем сделать в сложившейся ситуации, чтобы остаться живыми, усилиться и чего-нибудь еще своего отвоевать. Я считаю, что Минские соглашения очень тяжелый документ, но достаточно позитивный и выигрышный для Украины", - сказал Руслан.

Он также отметил, что власть имеет возможность "продать" часть автономности оккупированным территориям, а в обмен получить возвращение Украины.

"Договор купли-продажи. Мы продаем им какую-то долю автономности, а в то же время "покупаем", возвращаем туда Украину", - добавил политолог.