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Турчинов: Сегодняшнее блокирование трибуны - сознательная провокация
05.10.2017 20:26

Турчинов: Сегодняшнее блокирование трибуны - сознательная провокация

Блокирование трибуны, которое произошло в четверг, 5 октября, в стенах Верховной Рады Украины, является осознанной провокацией, направленной против признания Российской Федерации страной-агрессором. Соответствующее заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в рамках пресс-конференции, передает УНН.

"Блокирование трибуны было сознательной провокацией. Никаких аргументов, в том числе и ссылки на первую часть седьмой статьи (президентского законопроекта об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (7163) - ред.) не работало, потому что согласились этот вопрос снять и именно поэтому, уважаемые коллеги, я считаю, что нет никаких оправданий сегодняшнему блокированию трибуны и срыву голосования за признание России агрессором. Это принципиальная позиция", - сказал глава СНБО.

Кроме того, Турчинов отметил, что отказ голосовать за закон, определяющий РФ агрессором оправдать невозможно.

"Нет оправданий тем, кто сегодня блокировал, кто сегодня срывал голосования, кто фактически перечеркнул надежды и ВСУ и надежды миллионов украинцев", - добавил Александр Турчинов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, чрезвычайное происшествие произошло во время выступления секретаря СНБО Александра Турчинова во время заседания Верховной Рады - внефракционный депутат Надежда Савченко вырвала у него микрофон. Инцидент произошел в то время, когда секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины говорил о попытках заблокировать работу парламента

Теги материала: Александр Турчинов, СНБО, блокирование, трибуна, провокация
Новости СМИ2
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