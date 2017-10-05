Рада так и не рассмотрела закон о реинтеграции Донбасса: Парубий закрыл заседание

MIGnews.com.ua

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл заседание парламента.

По словам политика, так как парламентская трибуна остается заблокированной, что делает невозможным голосование за закон о реинтеграции Донбасса, он принял решение закрыть Раду.

Вместе с тем Парубий заявил, что Верховная Рада обязательно рассмотрит данный законопроект.

"Закон о признании России страной-агрессором обязательно будет принят в этом зале", - уверен спикер украинского парламента.