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Рада так и не рассмотрела закон о реинтеграции Донбасса: Парубий закрыл заседание
05.10.2017 18:12

Рада так и не рассмотрела закон о реинтеграции Донбасса: Парубий закрыл заседание

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл заседание парламента.

По словам политика, так как парламентская трибуна остается заблокированной, что делает невозможным голосование за закон о реинтеграции Донбасса, он принял решение закрыть Раду.

Вместе с тем Парубий заявил, что Верховная Рада обязательно рассмотрит данный законопроект.

"Закон о признании России страной-агрессором обязательно будет принят в этом зале", - уверен спикер украинского парламента.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве активисты пикетируют здание Верховной Рады Украины. Были замечены члены "Свободы" и Национального корпуса", которые выступают против закона о реинтеграции Донбасса, который должна рассмотреть Верховная Рада Украины.Через некторое время митингующие зажгли дымовые шашки.

Теги материала: Верховная Рада, Андрей Парубий, Донбасс, реинтеграция, закон
Новости СМИ2
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